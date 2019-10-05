SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Vakıf üniversitelerine denetim başlıyor
Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı
Diğer Sporlar

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

5 Ekim 2019 10:15

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, ”şüpheli” sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu’nun FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya’da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

Son güncelleme 11:36 | 5 Ekim 2019
emre belözoğlu fetö fetö davası karar mahkeme takipsizlik
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 15:00
-
Konyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 17:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR