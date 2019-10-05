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Bursaspor deplasmanlarda kayıp
TFF 1.Lig

Bursaspor deplasmanlarda kayıp

Bursaspor, TFF 1. Lig'de deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybederken, sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

5 Ekim 2019 12:49

Geçen sezon Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen Bursaspor, iç sahada oynadığı oyunu deplasman maçlarına yansıtamıyor.

‘Yeniden zirveye’ sloganıyla sezona başlayan ve transferin son günlerinde tahtayı açan, ardından iddialı takım kuran Timsah, deplasmanlarda galip gelemiyor. İlk deplasman maçında Fatih Karagümrük’e 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar, ardından Eskişehir deplasmanından 2-0 galibiyetle döndü. Ardından Buraspor deplasmanlarda Adana Demirspor’a 4-1, Altay’a ise 2-1 mağlup oldu. Bu maçlarda 4 gol atan Bursaspor, kalesinde 9 gol gördü.

EVİNDE KRAL

Öte yandan yeşil-beyazlılar, evindeki maçlara ise puan kaybetmiyor. Bursa’da oynadığı maçlarda taraftarının da desteğini arkasına alan timsah, sahasında oynadığı 3 maçı da kazandı. Bursaspor, sahasında Akhisarspor’u 2-1, Osmanlıspor’u 2-1 ve BB Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti.

Son güncelleme 12:49 | 5 Ekim 2019
bursaspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
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