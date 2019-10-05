Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandı!

Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz uzun bir aradan sonra Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşandı.

Futbolcu olarak Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’le alan Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra yenmeyi başardı.

Spor yazarları Fenerbahçe Antalyaspor maçı için ne dedi? Süper Lig`in 7.haftasında Fenerbahçe seyircisi önünde Antalyaspor`a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk iç saha mağlubiyetini alan Fenerbahçe`yi değerlendiren spor yazarları teknik direktör Ersun Yanal`ı eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Maçtan sonra galibiyetle ilgili açıklamalarda bulunan Korkmaz, ”Biraz fazla geri kaçınca kenar ortalara maruz kaldık. Ancak onları da iyi savuşturduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptık. Top tutan oyuncularla ikinci yarıya başladık. İkinci yarı ikinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Fenerbahçe’yi evinde yenmek kolay değil, bunu başardık” ifadelerini kullandı.