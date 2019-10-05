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Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandı!
Antalyaspor

Bülent Korkmaz, 20 yıl sonra Kadıköy’de kazandı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz futbolcu olarak en son 22 Aralık 1999'da galibiyet aldığı Kadıköy'de 20 yıl sonra teknik direktör olarak maç kazandı.

5 Ekim 2019 11:01

Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz uzun bir aradan sonra Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşandı.

Futbolcu olarak Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’le alan Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra yenmeyi başardı.

05 Ekim 2019 Spor yazarları Fenerbahçe Antalyaspor maçı için ne dedi? Süper Lig`in 7.haftasında Fenerbahçe seyircisi önünde Antalyaspor`a 1-0 mağlup oldu. Sezonun ilk iç saha mağlubiyetini alan Fenerbahçe`yi değerlendiren spor yazarları teknik direktör Ersun Yanal`ı eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Maçtan sonra galibiyetle ilgili açıklamalarda bulunan Korkmaz, ”Biraz fazla geri kaçınca kenar ortalara maruz kaldık. Ancak onları da iyi savuşturduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptık. Top tutan oyuncularla ikinci yarıya başladık. İkinci yarı ikinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Fenerbahçe’yi evinde yenmek kolay değil, bunu başardık” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:01 | 5 Ekim 2019
antalyasporü Bülent Korkmaz Fenerbahçe galibiyet
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
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