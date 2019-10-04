Wolverhampton maçında kalp krizi geçiren taraftarla ilgili Beşiktaş’tan açıklama!

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kaybederken mücadele sonunda üzücü bir olay yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte taraftarlar stadı boşaltmaya başlarken siyah beyazlı bir taraftar kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri olaya anında müdahale ederken taraftar hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Kulübü şu ifadeleri kullandı;

“Wolverhampton ile oynadığımız maçın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Fazlı Güner’in durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz”