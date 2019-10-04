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Ünal Karaman: ‘Tekrar izlerken çok üzüleceğiz…’
Uefa Avrupa Ligi

Ünal Karaman: ‘Tekrar izlerken çok üzüleceğiz…’

Trabzonspor Basel maçı sonrası konuşan Ünal Karaman, oyunu değerlendirdi. Karaman, "Oynanan oyundan ve verilen mücadeleden memnunum. Keşke attığımız ikinci golden hemen sonraki pozisyonda yediğimiz ikinci o gol olmasaydı. Çok üzüleceğiz tekrar izlerken" dedi.

4 Ekim 2019 00:30

UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu’nda Trabzonspor konuğu Basel ile 2-2 berabere kalırken müsabakanın ardından Ünal Karaman açıklamalarda bulundu. Karaman, kadrodaki değişikliklerle ilgili gelen soruya, “Kadronun doğrudan bir rotasyon kadrosu olmadığını maç öncesinde de ifade ettim. Çoğu oyuncumuzu zaman zaman kullanıyoruz. Joao Pereira’yı bugün kullanmak istemiyorduk. Alt adalesinde sıkıntı vardı” dedi.

Oyunu da değerlendiren Karaman, “Oynanan oyundan ve verilen mücadeleden memnunum. Keşke attığımız ikinci golden hemen sonraki pozisyonda yediğimiz ikinci o gol olmasaydı. Çok üzüleceğiz tekrar izlerken” dedi. Karaman, takımının şansını ise “Bu ligde her maç, her takım için çok zor. Kazanabilirdik ve kazansaydık çok daha farklı bir senaryoyu konuşuyor olurduk” şeklinde değerlendirdi ve şöyle devam etti:

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Son güncelleme 00:30 | 4 Ekim 2019
trabzonspor uefa avrupa ligi Ünal Karaman
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