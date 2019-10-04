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Unai Emery’den Mesut Özil’e: ‘Ondan daha fazla hak edenler var’
Uefa Avrupa Ligi

Unai Emery’den Mesut Özil’e: ‘Ondan daha fazla hak edenler var’

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 kazandıkları Standard Liege karşılaşmasında Mesut Özil'i neden kadroya almadığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 4 Ekim 2019 07:57

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in teknik direktörü Unai Emery ile yıldız futbolcu Mesut Özil arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Standard Liege ile karşılaşan Londra ekibi, mücadeleyi 4-0 galibiyetle tamamlarken Alman futbolcu Mesut Özil’in kadroya alınmaması olay yarattı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Gerçekten kadroyu yaparken, her maçta bize en fazla yardımı dokunacak en iyi oyuncuları seçiyorum. Mesut Özil’i kadroya almamaya karar verdim çünkü diğer oyuncular bunu daha çok hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Mesut Özil’in takıma geri dönmesi için çalışması gerektiğini söyleyen Emery, “Yarın maçta oynamayan oyuncularla antrenmanımız var. Çalışmaya devam etmeli. Pazar günü başka bir maçımız var ve kadroyu yine bu şekilde seçeceğim” şeklinde konuştu.

Arsenal’den haftalık 350 bin Pound kazanan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki maçta sadece toplam 142 dakika forma giydi.

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Son güncelleme 07:57 | 4 Ekim 2019
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