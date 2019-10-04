Ufuk Akyol: ‘İnanılmaz mutluyum!’

Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor’da galibiyet golünü atan Ufuk Akyol, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“İNANILMAZ MUTLUYUM!”

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Akyol, “Gerçekten inanılmaz mutluyum. Önemli bir galibiyet, önemli bir gol. Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Çok mücadele ettik ve 3 puan bizim oldu. Biz, 1 hafta boyunca idmanda sürekli çalıştık ve hocamızın dediği oldu. İdmanda çalıştıklarımızı sahaya iyi sergiledik.” dedi.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Antalyaspor maçını yorumladı: Kemal hoca sana ne? Versene penaltıyı! Rıdvan Dilmen, NTV`deki Yüzde 100 Futbol programında Fenerbahçe`nin Antalyaspor`a 1-0 yenildiği maçı yorumladı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu`yu eleştirdi. İlgili Haberi Oku