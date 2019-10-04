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UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Krasnodar 1-2 Getafe
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Krasnodar 1-2 Getafe

Trabzonspor'un grubundaki diğer maçta Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı Angel'in golleriyle 2-1 yendi.

4 Ekim 2019 00:05

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 2. haftasında Krasnodar ile Getafe karşı karşıya geldi. Krasnodar Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak 6 puan puana yükseldi.

Trabzonspor’u ilk haftada mağlup eden Getafe, Rus temsilcisini de Angel’in golleriyle devirdi. İspanyol oyuncu 35 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına 3 puan kazandırdı. Krasnodar’ın tek golü ise 69. dakikada Ari’den geldi.

Getafe’de David Timor 81. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Getafe 6 puana yükselirken, Krasnodar puansız son sırada yer aldı.

Krasnodar, 24 Ekim’de temsilcimiz Trabzonspor’u sahasında konuk edecek. Getafe de aynı gün Basel’i ağırlayacak.

Son güncelleme 00:06 | 4 Ekim 2019
getafe Krasnodar uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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