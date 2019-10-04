UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Krasnodar 1-2 Getafe

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 2. haftasında Krasnodar ile Getafe karşı karşıya geldi. Krasnodar Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak 6 puan puana yükseldi.

Trabzonspor’u ilk haftada mağlup eden Getafe, Rus temsilcisini de Angel’in golleriyle devirdi. İspanyol oyuncu 35 ve 61. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına 3 puan kazandırdı. Krasnodar’ın tek golü ise 69. dakikada Ari’den geldi.

Getafe’de David Timor 81. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Getafe 6 puana yükselirken, Krasnodar puansız son sırada yer aldı.

Krasnodar, 24 Ekim’de temsilcimiz Trabzonspor’u sahasında konuk edecek. Getafe de aynı gün Basel’i ağırlayacak.