UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Arsenal 4-0 Standard Liege

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Arsenal, sahasında Standard Liege ile karşılaştı. Emirates’te oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı.

Arsenal Martinelli’nin 13 ve 16. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken, ilk yarını skorunu 22. dakikada Willock belirledi: 3-0.

Maça noktayı koyan isim ise 57. dakikada fileleri havalandıran Ceballos oldu: 4-0.

Belçika temsilcisi, İngiliz devi karşısında maç boyu 1 isabetli şut çekerek sahadan puansız ayrıldı.

6 puanlı Arsenal 24 Ekim’de Guimaraes ile; 3 puana sahip Liege ise Frankfurt ile karşılaşacak.