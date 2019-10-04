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UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Arsenal 4-0 Standard Liege
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Arsenal 4-0 Standard Liege

Arsenal yedek oyuncuların ağırlıklı olarak forma giydiği maçta Standard Liege'i sahasında 4-0 yendi.

4 Ekim 2019 00:14

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Arsenal, sahasında Standard Liege ile karşılaştı. Emirates’te oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı.

Arsenal Martinelli’nin 13 ve 16. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken, ilk yarını skorunu 22. dakikada Willock belirledi: 3-0.

Maça noktayı koyan isim ise 57. dakikada fileleri havalandıran Ceballos oldu: 4-0.

Belçika temsilcisi, İngiliz devi karşısında maç boyu 1 isabetli şut çekerek sahadan puansız ayrıldı.

6 puanlı Arsenal 24 Ekim’de Guimaraes ile; 3 puana sahip Liege ise Frankfurt ile karşılaşacak.

Son güncelleme 00:15 | 4 Ekim 2019
arsenal Standard Liege uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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