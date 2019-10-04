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Trabzonspor Turkcell ve Huawei ile reklam anlaşması imzaladı! İşte kazanacağı rakam…
Trabzonspor

Trabzonspor Turkcell ve Huawei ile reklam anlaşması imzaladı! İşte kazanacağı rakam…

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell ile 3 yıllık süre için reklam sözleşmesi imzalandığını, toplamda 52,5 milyon TL alınacağını açıkladı.

4 Ekim 2019 16:51

Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. Vestel ile yıllık 3 milyon Euro’luk anlaşma yapan bordo mavililer yeni reklam anlaşmasını Turkcell ve Huawei ile yaptı.

Karadeniz ekibi yaptığı KAP açıklamasında anlaşmanın detaylarına yer verdi.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.

Son güncelleme 17:08 | 4 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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