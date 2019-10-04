Son dakika A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Fransa aday kadrosu açıklandı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında görev alacak aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Ekim’de Arnavutluk, 14 Ekim’de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Son kadroda Galatasaray’dan oyuncu kadroya girememişti ancak Ömer Bayram son haftalardaki performansıyla Şenol Güneş tarafından aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Güneş’in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor;

“Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman”