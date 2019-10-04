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ŞİFRESİZ EUROLEAGUE CANLI İZLE: Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Euroleague

ŞİFRESİZ EUROLEAGUE CANLI İZLE: Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonun ilk hafta maçında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes Barcelona Euroleague maçı saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak. İşte beIN Sports Haber canlı izleme linki ve kanalın uydu ayarları...

4 Ekim 2019 19:42
THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak. Saat 20.30’da başlayacak olan Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadele beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.
Yukarıdaki linkten Anadolu Efes Barcelona maçını canlı izleyebilirsiniz.  Üyelik ve ücret gerektirebilir.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12379
Symbol Oranı: 30000
FEC: 3/3
Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
Son güncelleme 19:42 | 4 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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