ŞİFRESİZ EUROLEAGUE CANLI İZLE: Anadolu Efes Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona’yı konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 659. maçına çıkacak. Saat 20.30’da başlayacak olan Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz olarak izlenebilecek. Mücadele beIN Sports Haber kanalından şifresiz canlı yayınlanacak.

Yukarıdaki linkten Anadolu Efes Barcelona maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)