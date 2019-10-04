SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu izlemek için komisyon kurdu!
Diğer Sporlar

Organ bağışı farkındalığı için koşacaklar… Run For Life!

Bu yıl 5'incisi düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız – Run For Life” koşusu 20 Ekim'de Caddebostan Migros önünden başlayacak. Etkinliğe Sözcü Gazetesi çalışanları da katılarak destek verecek.

4 Ekim 2019 16:57

Medicana Sağlık Grubu'nun organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliği, 20 Ekim Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olarak bu yıl 5. kez düzenlenecek koşuda yüzlerce İstanbullu, Türkiye genelindeki 26 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta için yarışacak.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarış kapsamında, gönüllüler organ bağışı da yapılabilecek.

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 20 Ekim Pazar günü Caddebostan Sahili'nde kurulacak 5 km'lik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk 3 içerisinde tamamlayan katılımcılara altın, bronz ve gümüş madalya verilecek. Organizasyon için detaylı bilgi ve koşu kayıtları için www.runforlife.com.tr adresinden yapılacak.

Son güncelleme 17:01 | 4 Ekim 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR