Organ bağışı farkındalığı için koşacaklar… Run For Life!

Medicana Sağlık Grubu'nun organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliği, 20 Ekim Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilecek. Halka açık ve ücretsiz olarak bu yıl 5. kez düzenlenecek koşuda yüzlerce İstanbullu, Türkiye genelindeki 26 binin üzerinde organ nakli bekleyen hasta için yarışacak.

Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarış kapsamında, gönüllüler organ bağışı da yapılabilecek.

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 20 Ekim Pazar günü Caddebostan Sahili'nde kurulacak 5 km'lik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk 3 içerisinde tamamlayan katılımcılara altın, bronz ve gümüş madalya verilecek. Organizasyon için detaylı bilgi ve koşu kayıtları için www.runforlife.com.tr adresinden yapılacak.