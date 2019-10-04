Real Madrid’de Zidane kanunları! Telefon sessiz değilse para cezası geliyor

Şampiyonlar Ligi’ne tarihinin en kötü başlangıcını yaparak 2 maçta 1 puan toplayan, İspanya La Liga’da ise 7 haftada 6 puan kaybetmesine rağmen lider olan Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane yasaklar listesi oluşturdu!

Marca’nın özel haberine göre; futbolcular antrenman başlangıç saatinden 45 dakika önce tesislerde olmalı. 5 dakika gecikenler 250 Euro, 15 dakika geç kalanlar ise iki katı ceza ödeyecek. Antrenmana geçerli sebep bildirmeden katılmayan ismin ücretinden 3 bin Euro kesinti yapılacak.

Fransız teknik adam ayrıca soyunma odasında ve fizyo çalışmaları sırasında telefon kullanımını yasaklayarak, sessize alınmasını gerektiğini bildirdi.

TARTIDAN KAÇMA VE KİLO FAZLASI

Özellikle hamburger aşığı olduğunu belirten Eden Hazard’ın kilolarının tartışıldığı Real Madrid’de tartıdan kaçmanın da cezası var! Bir oyuncu tartılmamışsa 250 Euro, kilo fazlası varsa bin Euro ceza ödeyecek.

KADRODA OLMAYAN DA CEZA ALABİLİR!

Maç kadrosunda yer almayan futbolcular da soyunma odasında olmak zorunda. Karşılaşma başlamadan soyunma odasında birliğin sağlanmasını isteyen Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu oyuncuların ancak maçın 80. dakikasından sonra stattan ayrılmalarına izin verdi.

Zidane’nın kanunlarının ilk kurbanı ise Gareth Bale oldu. Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında kadroda yer almayan Galli yıldız, 4 dakika geç kaldığı için para cezası ödeyecek.