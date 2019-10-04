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Son Dakika: Fırtına salladı ama yıkamadı!
Marco Rose takımından memnun kalmadı
Uefa Avrupa Ligi

Marco Rose takımından memnun kalmadı

Gruptaki hedeflerinin değişmediğini söyleyen Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, “Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Kalan maçlara bakacağız” dedi.

4 Ekim 2019 00:09

Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 15 dakika iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Rose, “Daha sonra pas hataları yapmaya başladık. Takımımız alanları yeterince koruyamadı. Son dakikada attığımız beraberlik golü bizim için çok önemliydi. Maç boyunca performansımızın daha yüksek olması gerekiyor. Grupta diğer maçın berabere bitmiş olması bizim için bir şeyi değiştirmez. Grupta kalan maçlara bakacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 00:09 | 4 Ekim 2019
Borussia Mönchengladbach Marco Rose uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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