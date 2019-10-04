Jürgen Klopp: İstifa ederim!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, hafta sonu Premier Lig’de oynayacakları Leicester City karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısında geçti.

Alman teknik adama, Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg’u 4-3 yendikleri maçın devre arasında Avusturya ekibinin hocası Jesse Marsch’ın yaptığı motivasyon konuşmasının sosyal medyada yayılmasıyla ilgili soru soruldu.

Bu konuda tahammülünün olmadığını söyleyen Klopp, “Kulüp televizyonu ya da herhangi bir başkası, soyunma odasındaki konuşmalarımı kayda alıp, yayınlarsa istifa ederim. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar!” yanıtı verdi.

Salzburg, Liverpool karşında 3-0 geriye düşüp soyunma odasına 3-1 geride girdikten sonra 3-3’lük beraberliği yakalamış fakat sahadan 4-3’lük yenilgiyle ayrılmıştı.