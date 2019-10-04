Galatasaray’ın vazgeçilmez ‘joker’i Ryan Donk!

Galatasaray’a geldiği günden beri yararlı olup olmadığı tartışılan isimlerden biri Ryan Donk.

33 yaşındaki Hollandalı oyuncu ilk 11'e ne zaman girse ve hangi bölgede oynarsa yararlı oluyor. Bu ‘joker' görüntüsüyle de vazgeçilmez bir isim oluyor.

Paris SG maçında 3-5-2'yi deneyen Teknik Direktör Fatih Terim, Donk'u Marcao ve Luyindama ile birlikte savunmada kullandı.

Orta sahadan sonra stoperde de kendini bir kez daha kanıtlayan tecrübeli Hollandalı'nın, Gençlerbirliği önünde de aynı sistemde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Terim, Donk'u; güven vermeyen Marcao ve Luyindama'nın hatalarını kapatmak için de kullanmayı planlıyor.

Avrupa`da hüsran gecesi! 8 maçta galibiyet alamadık... Gruplara doğrudan katılım hakkını kaybetmemek için Avrupa`da puanlara ihtiyacı olan Türk takımları iç sahada oynanan 4 maçta sadece 2 puan alabilirdi. Trabzonspor ve Başakşehir kendi sahalarında oynadıkları maçlarda 1`er puan alırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı puansız kapattı. İlgili Haberi Oku