Galatasaray’ın vazgeçilmez ‘joker’i Ryan Donk!

Galatasaray’a geldiği günden beri yararlı olup olmadığı tartışılan isimlerden biri Ryan Donk.
33 yaşındaki Hollandalı oyuncu ilk 11'e ne zaman girse ve hangi bölgede oynarsa yararlı oluyor. Bu ‘joker' görüntüsüyle de vazgeçilmez bir isim oluyor.
Paris SG maçında 3-5-2'yi deneyen Teknik Direktör Fatih Terim, Donk'u Marcao ve Luyindama ile birlikte savunmada kullandı.
Orta sahadan sonra stoperde de kendini bir kez daha kanıtlayan tecrübeli Hollandalı'nın, Gençlerbirliği önünde de aynı sistemde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
Terim, Donk'u; güven vermeyen Marcao ve Luyindama'nın hatalarını kapatmak için de kullanmayı planlıyor.