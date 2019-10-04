Forvetsiz Beşiktaş

Beşiktaş galibiyeti hak ettiği maçta şanssız bir yenilgi yaşadı. Rakibi karşısında gösterdiği performans, son maçlardaki oynamış olduğu en iyi futboldu.

Futbolda iki prensip vardır:

1) Savunma prensipleri. 2) Hücum prensipleri.

Savunmaya baktığımız zaman, bloklar arasında kopma olmadan oyunu 35 metre mesafede oynayarak rakibin kontratak yapmasına izin vermedi. Rakip, sadece kanatlardan etkili akınlar yaptı. Özellikle sol taraftan.

Uzatmalarda bir pozisyon verdi, o da şanssız bir şekilde gol oldu. ORTA sahada Dorukhan ve Caner, çok başarılı bir performans sergiledi. Defansta Vida çok başarılıydı. Fakat iyi futbola rağmen yapılan adam markajındaki bir hata sonucu belirledi ve üzücü oldu.

Hücum prensiplerine bakacak olursak; Beşiktaş üçüncü bölgeye, yani forvet hattına kadar geldi. Özellikle sol taraftan Ljajic ve Caner'le, sağdan Douglas'la etkili kanat akınları yaptı. Fakat yapılan ortalarda isabet oranı düşük olunca bütün etkili akınlar gole çevrilemeden sonuçlanmış oldu.

Beşiktaş’ta Lens hâlâ vurdumduymaz, umarsız, mahallenin haylaz çocuğu gibi sahada kafasına göre takılıyor. Santrfor Umut ise hücum bölgesinde ihtiyacı karşılamaktan uzak. Yani Beşiktaş, müsabakaya forvetsiz çıkınca sahadan bu sonuçla ayrılması kaçınılmaz oldu.

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