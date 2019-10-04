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Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısındaki galibiyet taktiği!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısındaki galibiyet taktiği!

Antalyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibin hücuma çıkmayı seven sağ beki Nazım Sangare’nin bırakacağı boş alanları kullanacak. Sol bek Dirar da ofansa destek verecek

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 4 Ekim 2019 07:22

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. haftayı Antalyaspor maçıyla açıyor. Üç farklı galibiyet halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak sarı-lacivertlilerde Hasan Ali, Moses ve Rodrigues forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisindeki kadroyu bozmaması ve Tolga ile Ozan'ın, iki kanatta kullanması bekleniyor. Yanal, maç toplantısında Antalya'nın hücum özellikleriyle öne çıkan sağ beki Nazım Sangare üzerinde durdu.

Milli oyuncunun hücuma çıkışlarda kademesinde açıklar oluşturduğunu tespit eden tecrübeli çalıştırıcı, akın yönü olarak sol kanadı belirledi. Sol bek Dirar da hücumu destekleyecek.

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Son güncelleme 07:22 | 4 Ekim 2019
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