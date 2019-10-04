Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısındaki galibiyet taktiği!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. haftayı Antalyaspor maçıyla açıyor. Üç farklı galibiyet halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak sarı-lacivertlilerde Hasan Ali, Moses ve Rodrigues forma giyemeyecek.

Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisindeki kadroyu bozmaması ve Tolga ile Ozan'ın, iki kanatta kullanması bekleniyor. Yanal, maç toplantısında Antalya'nın hücum özellikleriyle öne çıkan sağ beki Nazım Sangare üzerinde durdu.

Milli oyuncunun hücuma çıkışlarda kademesinde açıklar oluşturduğunu tespit eden tecrübeli çalıştırıcı, akın yönü olarak sol kanadı belirledi. Sol bek Dirar da hücumu destekleyecek.

Futbol dünyası Etnospor Kültür Festivali`ne katıldı! Emre Belözoğlu, Falcao, Muriqi, Muslera... İstanbul'da dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali başladı. Açılışa futbol dünyasından Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Radamel Falcao, Fernando Muslera, Ogün Temizkanoğlu ve Oğuz Çetin gibi isimler katıldı. İlgili Haberi Oku