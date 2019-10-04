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Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe

Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 47'nci defa karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

4 Ekim 2019 18:11

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, bugün saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk edecek. 4 Ekim Cuma günü saat 20.30’da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Dala

Son güncelleme 18:11 | 4 Ekim 2019
Antalyaspor FB maçı Fenerbahçe Hangi kanalda saat kaçta
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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