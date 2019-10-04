Fenerbahçe Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, bugün saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig’in 7. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk edecek. 4 Ekim Cuma günü saat 20.30’da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Dala