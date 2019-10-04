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Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı!
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Dalilah Muhammed dünya rekoru kırdı!

Kadınlar 400 metre engellide ABD'li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

4 Ekim 2019 23:33

17. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engelli yarışında ABD’li Dalilah Muhammed, dünya rekoru kırdı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, beş kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar 400 metre engellide ABD’li Dalilah Muhammed, 52.16’lık derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Erkekler 3 bin metre engellide Kenyalı Conseslus Kipruto, 8.01.35’lik zamanıyla Londra 2017’nin ardından Doha’da da podyumun zirvesine çıktı.

Erkekler 400 metrede, Bahama’dan Steven Gardiner 43.48’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essa Barshim 2.37’lik, kadınlar disk atmada da Kübalı Yaime Perez 69.17’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Son güncelleme 23:33 | 4 Ekim 2019
17. Dünya Atletizm Şampiyonası Dalilah Muhammed
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
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