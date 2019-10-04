CANLI YAYIN | Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle (20:30)

Geçtiğimiz hafta derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Antalyaspor’u mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda saat 20:30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala

Geride kalan 6 hafta topladığı 11 puanla ikinci sırada yer alan sarı lacivertliler, Kadıköy’deki maçı kazanarak evindeki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdemek peşinde. Geçtiğimiz hafta evinde BtcTürk Yeni Malatyaspor’u mağlup eden Akdeniz temsilcisi ise, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılarak seri yakalamayı amaçlıyor. İki takımda da bu maç öncesi eksik ve sakat oyuncular bulunmuyor.

Süper Lig’deki 47 randevularına hazırlanan iki takımın mücadelesinde önde olan taraf 31 galibiyet ile Fenerbahçe. Antalyaspor ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasıda oynanan 8 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig’de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan Korkmaz, Yanal’a sadece bir kez mağlup oldu. Korkmaz’ın tek yenilgisi iki teknik adamın son karşılaşmasında oldu.