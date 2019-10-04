MAÇ SONUCU | BtcTürk Yeni Malatyaspor 5-1 Yukatel Denizlispor

Süper Lig’in 7. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanarak iki hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Ev sahibi ekip 28. dakikada VAR’ın da uyarısıyla kazanılan penaltıda Jahovic ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Donald ile skoru 2-0 yaparak soyunma odasına avantajlı gitti.

61. dakikada Malatyaspor bir penaltı daha kazandı. Jahovic yine topun başına geçerek durumu 3-0’a getirdi.

Yukatel Denizlispor’un tek golünü ise 65. dakikada Rodallega şık bir kafa vuruşuyla kaydetti.

Bu golle umutlanan Denizlispor’a son darbeyi yine Jahovic vurdu! Guilherme’nin ortasında kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Makedon golcü hat-trick yaptı. Dakikalar 90+2’yi gösterdiğinde Jahovic yine sahnedeydi ve maçın skorunu 5-1 olarak belirleyen golü kaydederken kendisinin de 4. golünü attı.

Bu sonuçla BtcTürk Yeni Malatyaspor 10 puana yükselirken, Yukatel Denizlispor 8 puanda kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 84 Erkan Kaş), Acquah, Murat Yıldırım, Guilherme, Donald (Dk. 72 Chaaleli), Fofana (Dk. 73 Rahman Buğra Çağıran), Jahovic

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Sackey (Dk. 46 Aissati), Olcay Şahan (Dk. 65 Estupinan), Barrow (Dk. 76 Sacko), Murawski, Rodallega

Goller: Dk. 28, 61 (Penaltıdan), 69 ve 90+1 Jahovic, Dk. 34 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 65. Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 25. Oğuz Yılmaz, Dk. 27 Tiago Lopes, Dk. 27 Sapunaru, Dk. 62 Murawski, Dk. 64 Olcay Şahan, Dk. 75 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 38 Sakıb Aytaç, Dk. 79 Chaaleli (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega’nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’den döndü.

24. dakikada Acquah’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme’nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç’ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Jahovic’in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

59. dakikada Donald’ın orta sahadan pasında topla buluşan Fofona, ceza sahasına girdi. Fofona, kaleci Stackhowiak’ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

65. dakikada rakip takım farkı 2’ye indirdi. Murawski’nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3’e çıkardı. Sağ kanatan Guilherme’nin yaptığı ortada Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 4-1.

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 4’e çıkardı. Sağ kanattan Guilherme’nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Jahovic, kaleci Stackhowiak’ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.