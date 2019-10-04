Borussia Mönchengladbach, Başakşehir’i UEFA’ya şikayet edecek: ‘Haç sembolü olduğu için…’

Medipol Başakşehir ile dün akşam oynanan Avrupa Ligi maçında berabere kalan Alman ekibi Borussia MönchenGladbach, taraftarlarına “polis zulmü” uygulandığı gerekcesiyle UEFA’ya şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Kulübün Sportif Direktörü Max Eberl, “Avrupa Ligi’nde böyle şeyler olduğuna inanamıyorum. Polis şiddetini kınıyorum. Bayraklarımızı bile topladılar. UEFA‘ya şikayet edeceğiz” dedi.

Alman basını ve kulübün taraftarları, maçtan önce iki taraftarın gözaltına alındığını ve maçtan 20 dakika önce stada girişin yasaklandığını iddia etti.

Öte yandan üzerinde Haç sembolü olan takım bayraklarının polis tarafından toplatıldığı öne sürüldü.

KAMERAYA ALMAK İNSAN HAKKI İHLALİ

Polisin kapıları erken kapatması nedeniyle bazı taraftarların maça giremediğini, gözaltına alınanların daha sonra yapılan kamera incemesinde suçsuz olduğu anlaşılınca bırakıldığını belirten kulüp, ayrıca herkesin polis tarafindan kameralarla kaydedilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu savundu.

KULÜP BAŞKANI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca Borussia Mönchengladbah’ın başkanı Stephan Schippers, konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Bayrakların stada alınmadığını doğrulayan Schippers, “Bir takımın şehir amblemini yasaklamak saygısızlıktır. Bunun olacağını hayal bile edemezdik. Bu konuyla ilgileneceğiz ve UEFA ile irtibata geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber: Ali Gülen/Frankfurt

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