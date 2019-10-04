beIN Sports Haber uydu frekans bilgileri: Bein Sports Haber nasıl izlenir?

beIN Sports Haber kanlı nasıl izlenir sporseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu akşam oynanacak olan Anadolu Efes Barcelona maçı beIN Sports Haber’den canlı yayınlanacak. İşte Bein Sports’un Turksat 4a uydu ayarları ve frekans bilgileri…

BEİN SPORT HABER FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

BEIN SPORT HABER FREKANS AYARLARI

beinSPORTS HABER spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle', ‘Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı' kısmında ‘Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon' kısmını ‘Horizontal Yatay' olarak seçin. ‘Sembol' kısmına ‘30000' sayısını girdikten sonra ‘FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.