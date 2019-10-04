Başakşehir maçındaki iddialarla ilgili Emniyet’ten yalanlama

Habip ATAM / SÖZCÜ

Alman gazeteleri dün Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçıyla ilgili bazı iddialara yer verdi. Haberlerde, polisin Alman taraftarların bireysel olarak stada gitmesine engel olunduğu belirtildi. Ayrıca iki taraftarın gözaltına alındığı iddia edildi. Türk polisinin Gladbach şehrinin arması bulunan bayrakları da topladığı ifade edildi. Bunun gerekçesi olarak “Üzerinde bir haç var” denilerek, Hristiyan semboller sebebiyle bayrakların toplandığı öne sürüldü. Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl ise yaşananlarla ilgili UEFA'ya gideceklerini söyledi.

İDDİALAR YALANLANDI

Alman gazetesinde yer alan iddialar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “03.10.2019 günü saat 19.55’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir-Borussia Mönchengladbach takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi grup müsabakası ile ilgili Alman kamuoyuna yansıyan 2 taraftarın gözaltına alındığı ve bayraklarının içerdiği dini semboller sebebiyle içeri alınmadığı, taraftarların zorla otobüslere bindirildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir`i UEFA`ya şikayet edecek: `Haç sembolü olduğu için...` Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, Başakşehir ile oynadıkları maçtan önce polisin taraftarlarına kötü muamelede bulunduğunu ve bayraklarda `Haç sembolü` olduğu için stada sokulmalarına izin verilmediğini iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Stephan Schippers, olayı UEFA`ya taşıyacaklarını ve şikayetçi olacaklarını belirtti. İlgili Haberi Oku

MİSAFİR KULÜP GÖREVLİLERİ İNCELEDİ

Açıklamanın devamında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Misafir takim seyircisi otobüslerle stadyuma güvenli bir şekilde intikal ettirilmiş, misafir seyircinin getirmiş olduğu ve aşağıda fotoğrafları bulunan pankartlar ile yine misafir seyircinin getirdiği atkı tarzındaki çeşitli materyaller Almanca bilen personelimizce kontrol edilmiş, ayrıca misafir takım seyircisi ile birlikte gelen Türkçe ve Almanca bilen misafir kulüp özel güvenlik görevlilerinin eşliğinde kontrol edilerek içeri alınmış, görüşü etkilemeyecek şekilde tribününün çeşitli yerlerine asılmalarına 6222 sayılı kanunun 7. Maddesi, 6222 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesi gereği müsabaka güvenlik amiri tarafından izin verilmiştir. Müsabaka bitimi misafir seyirciler Sultanahmet Meydanı'na güvenli bir şekilde intikal ettirilmiştir. Misafir seyircinin çıkışı sırasında yaklaşık 30 kadar misafir seyirci otellerinin stadyuma yakin noktalarda olduğunu beyan etmiş, bunun üzerine ev sahibi seyircilerin dağılımı bittikten sonra bahse konu 30 misafir seyircinin stadyumdan bireysel olarak ayrılmaları saplanmıştır” denildi.

TEK PANKART ALINMADI

Açıklamada sadece “Ultras” yazılı bir pankarta izin verilmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. “İzin verilen pankartlar dışında, seyirciler tarafından “ULTRAS” ibareli bir pankart getirilmiş, ULTRAS ibaresi sporda şiddet ve holiganizmi çağrıştırdığından yukarıdaki hükümler gereği yalnızca bu pankartın girişine izin verilemeyeceği söylenmiş ve bahse konu pankartları getiren 10 şahıs pankartlarına izin verilmemesi durumunda stada girmek istemediklerini belirterek turnikelerin diş kısmında bulunan merdivenlerde oturarak müsabaka bitimine kadar beklemişlerdir. Müsabakada misafir seyirciden kimseye herhangi bir işlem yapılmamış, stadyum misafir seyirci kontrol noktasına yukarıda belirtilenler dışında dini sembol içeren herhangi bir pankart getirilmemiştir” .