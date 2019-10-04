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Altay yabancılarıyla Bursaspor’u devirdi
TFF 1.Lig

Altay yabancılarıyla Bursaspor’u devirdi

TFF 1. Lig’de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay sahasında Bursaspor’u 2-1 mağlup etti.

4 Ekim 2019 21:53

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Altay, sahasında Bursaspor’u 2-1 yendi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Altay: Emre Koyuncu, Erhan Kartal, Gencer Cansev, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Murat Uslu, Tavares, Deniz Vural (Dk. 64 Yılmaz Özeren), Putsila (Dk. 88 İbrahim Öztürk), Tatos (Dk. 74 Oğuz Han Aynaoğlu), Kappel, Paixao

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Musa Araz (Dk. 67 Igor), Burak Altıparmak, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Selçuk Şahin), Özer Hurmacı (Dk. 77 Seleznov), Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 10 Paixao, Dk. 30 Tatos (Altay), Dk. 45+2 Diarra (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tatos, Dk. 45 Deniz Vural, Dk. 48 Gençer Cansev, Dk. 82 Paixao (Altay), Dk. 49 Özer Hurmacı, Dk. 89 Aykut Akgün, Dk. 90+2 Selçuk Şahin (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Paixao, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0

29. dakikada Shehu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın şutunda kaleci Emre kritik bir kurtarışa imza attı.

30. dakikada hızlı gelişen Altay atağında yaklaşık 25 metre topu süren Kappel, penaltı noktasındaki Tatos'a çevirdi. Tatos düzgün bir vuruşla golü yaptı. 2-0

45+1. dakikada Musa'nın kullandığı serbest vuruşta Kubilay'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Topu önünde bulan Diarra'nın vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Paxiao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel'in zayıf vuruşunda top kalecide kaldı.

67. dakikada Latovlevici'nin şutunda top direkten dönerken, boşta kalan topu Abdülkerim uzaklaştırdı.

Son güncelleme 21:53 | 4 Ekim 2019
altay bursaspor tff 1.lig
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