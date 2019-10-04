Alex’in filmi için bir ilk!

Fenerbahçe ve Brezilya’nın unutulmaz futbolcularından Alex de Souza’nın filmi, Brezilya’da gösterime sunulacak.

11 Ekim gecesi gösterime girecek olan filmde, Alex de Souza’nın Fenerbahçe, Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Brezilya Milli Takımı formasıyla parladığı anlar yer alacak. Coritiba’nın ev sahipliğini yaptığı Couto Pereira Stadyumu’nda yayınlanacak film, 93 dakika boyunca izleyenlerin karşısında olacak.

Alex Camera 10 adlı film, Coritiba’nın doğum günü arefesinde yayınlanacak. Film için bilet alan ilk 500 taraftar, ertesi gün oynanacak olan Coritiba – Criciuma maçına bilet kazanacak.

“BU FİLM TARİHE GEÇECEK”

Filmin yazarı ve yönetmeni Adriano Rattmann, “Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadtuma götürmeyi seçtik ve Alex’in kariyerini inşa ettik. Bu ilk kez olacak. Hiç şüphe yok ki bu film tarihe geçecek.” ifadelerini kullandı.