Abdülkadir Parmak müthiş golü anlattı! ‘Rüyamda görmüştüm’

UEFA Avrupa Ligi’nde Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak, maçın ardından konuştu.

“KEŞKE KAZANABİLSEYDİK”

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkadir Parmak, “Beşiktaş gibi bir takımla oynadık hafta sonu, bu maçın da yoğun geçeceğini biliyorduk. Golü yiyene kadar kötü başladık, sonra toparladık. Gol attığım için mutluyum, keşke kazanabilseydik, daha da mutlu olabilirdim.” şeklinde konuştu.

“STURRIDGE İSTEDİ AMA…”

Frikikten attığı golü de yorumlayan Abdülkadir, “Sturridge frikikte kullanmak istedi ama ben kendime inanıyordum, rüyamda görmüştüm gol attığımı. O da sağ olsun verdi topu, gol oldu.” ifadelerini kullandı.