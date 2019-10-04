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Abdülkadir Parmak müthiş golü anlattı! ‘Rüyamda görmüştüm’
Trabzonspor

Abdülkadir Parmak müthiş golü anlattı! ‘Rüyamda görmüştüm’

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Parmak, Avrupa Ligi'nde Basel ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Parmak attığı harika gol ile ilgili 'Rüyamda görmüştüm' dedi.

4 Ekim 2019 00:23

UEFA Avrupa Ligi’nde Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak, maçın ardından konuştu.

“KEŞKE KAZANABİLSEYDİK”

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkadir Parmak, “Beşiktaş gibi bir takımla oynadık hafta sonu, bu maçın da yoğun geçeceğini biliyorduk. Golü yiyene kadar kötü başladık, sonra toparladık. Gol attığım için mutluyum, keşke kazanabilseydik, daha da mutlu olabilirdim.” şeklinde konuştu.

“STURRIDGE İSTEDİ AMA…”

Frikikten attığı golü de yorumlayan Abdülkadir, “Sturridge frikikte kullanmak istedi ama ben kendime inanıyordum, rüyamda görmüştüm gol attığımı. O da sağ olsun verdi topu, gol oldu.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:23 | 4 Ekim 2019
Abdülkadir Parmak basel trabzonspor uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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