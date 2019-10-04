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A Milli Kadın Futbol Takımı, Estonya’ya diş geçiremedi
Milli Takımlar

A Milli Kadın Futbol Takımı, Estonya’ya diş geçiremedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nin 3. maçında Estonya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar grupta galibiyetsiz 1 puanla 5. sırada yer alıyor.

4 Ekim 2019 18:06

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Estonya ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR DE İZLEDİ

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Özdemir’in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri

Hakemler: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk. 64 Medine Erkan), Ebru Uzungüney (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Melike Pekel

Estonya: Kork, Raadik, Raamet, Zlidnis, Murkhain, Bannikova (Dk. 90 Rosen), Ounpuu, Loo, Kubassova, Tammik (Dk. 76 Laas), Aarna (Dk. 85 Saar)

Sarı kartlar: Dk. 45 Selen Altunkulak, Dk. 90 Kader Hançar (Türkiye)

Son güncelleme 18:06 | 4 Ekim 2019
2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Milli Kadın Futbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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