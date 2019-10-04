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4×100 metre bayrak yarışında diskalifiye edildik
Diğer Sporlar

4×100 metre bayrak yarışında diskalifiye edildik

Erkek Milli Takımı, 4x100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye olarak finale kalamadı.

4 Ekim 2019 23:27

17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, 4×100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye oldu ve finale kalamadı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın sekizinci gününde, erkekler 4×100 metre yarışının elemeleri yapıldı.

Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev’den oluşan milli takım, üçüncü kulvarda yer aldığı ilk yarı finali 38.55’lik derecesiyle yedinci sırada bitirdi. Ancak Jak Ali Harvey ile Emre Zafer Barnes’ın bayrak değişiminde alan ihlali gerekçesiyle ay-yıldızlı ekip diskalifiye edildi.

Final yarın TSİ 22.15’te koşulacak.

Son güncelleme 23:27 | 4 Ekim 2019
17. Dünya Atletizm Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
7 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Antalyaspor
7 3 11
5 Yeni Malatyaspor
7 3 10
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