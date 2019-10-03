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UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak. Peki Başakşehir Mönchengladbach maçı saat kaçta başlayacak? Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

3 Ekim 2019 19:22

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Borussia Mönchengladbach saat 19.55'te başlayacak. Peki Başakşehir Mönchengladbach maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir M’gladbach UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Stuart Attwell’in yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

Son güncelleme 19:22 | 3 Ekim 2019
Başakşehir Borussia Mönchengladbach Medipol Başakşehir uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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