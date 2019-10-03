UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında sahasında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan Borussia Mönchengladbach saat 19.55'te başlayacak. Peki Başakşehir Mönchengladbach maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir M’gladbach UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Stuart Attwell’in yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.