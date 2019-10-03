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UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Wolfsberger 1-1 Roma
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Wolfsberger 1-1 Roma

Başakşehir'in grubunda oynanan diğer maçta Wolfsberger ile Roma, Avusturya'da 1-1 berabere kaldı.

3 Ekim 2019 22:14

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki 2. hafta maçında Wolfsberger ile Roma karşı karşıya geldi. Merkur Arena’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İlk hafta maçında Mönchengladbach’ı deplasmanda 4-0 yenen Avusturya ekibi, sahasında İtalyan devi Roma’ya da geçit vermedi.

Roma 27. dakikada Spinazzola ile 1-0 öne geçerek ilk yarıyı üstün tamamladı. Wolfsberger’in eşitlik golü 51. dakikada Liendl’den geldi: 1-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken takımlar sahadan birer puanla ayrılarak ikinci haftayı 4’er puanla ilk iki sırada tamamladı.

Wolfsberger, 24 Ekim’de temsilcimiz Başakşehir ile İstanbul’da karşılaşacak. Roma ise sahasında Mönchengladbach’ı konuk edecek.

Son güncelleme 22:16 | 3 Ekim 2019
roma uefa avrupa ligi Wolfsberger
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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