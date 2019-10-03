UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Braga 2-2Bratislava

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun 2. haftasında Braga ile Bratislava karşı karşıya geldi. Municipal de Braga’da oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş’ın grubunda oynanan maçta ilk hafta maçlarını kazanan takımlar, 2. haftayı 1’er puanla geçererek 4’er puanla ilk iki sırayı oluşturdu.

Braga 31. dakikada Viana ile öne geçti. Bratislava ilk yarının son dakikasında penaltı kazandı ancak Sporar atışı gole çeviremedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan golcü isim ilk yarının skorunu 1-1 olarak belirledi.

Galeno ile Braga 63. dakikada bir kez daha öne geçti. Slovak temsilcisi beraberlik golünü yine devre sonunda buldu! Braga’nın ilk golünü atan Viana şanssızlık yaşayarak 87. dakikada topu kendi kalesine göndererek durumu 2-2 yaptı.

Braga 24 Ekim’de temsilcimiz Beşiktaş ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Bratislava ise aynı gün sahasında Wolverhampton’ı konuk edecek.