Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda? TS Basel UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Medical Park Stadı’nda 3 Ekim Perşembe günü yani bugün Basel'i ağırlayacak. Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nun 2’nci haftasında İsviçre’nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. İşte Trabzonspor Basel maçının saati ve kanalı…

TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da sahasında Basel ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BASEL İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre'nin Basel takımıyla 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer sahasında ağırlayacağı Basel karşısında galibiyet arayacak.

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 31 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, ilk kez bu platformda bir İsviçre ekibiyle oynayacak. Trabzonspor, Avrupa'da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 14 müsabakaya çıktı. Avrupa'da 130 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.