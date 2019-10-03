Takım arkadaşının saatini çalan Lamine Diaby Fadiga konuştu! Hırsızlık nedenini anlattı

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice’te forma giyen 18 yaşındaki genç yetenek Lamine Diaby Fadiga’nın, takım arkadaşı Kasper Dolberg’in 70 bin dolar değerindeki saatini soyunma odasından çalması gündeme oturmuştu. Özür dilemesine rağmen Nice Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen Lamine Diaby Fadiga, neden hırsızlığa başvurduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda neden takım arkadaşının saatini çalma nedenini anlatan Lamine Diaby Fadiga, öz eleştiri yaptı.

Dolberg’i kıskandığı için böyle bir yola başvurduğunu belirten Lamine Diaby Fadiga “Onunda saha içinde mücadele etmek yerine, korkakça bir yola başvurdum. Yaptığım hareketin para arzusuyla bir ilgili yok. Ümitsizlik, hayal kırıklığı ve biraz da bana saygı duyulmadığını hissetmemle alakalı…” dedi.

Fransa`yı şoke eden hırsızlık! Takım arkadaşı Kasper Dolberg`in saatini çaldığını itiraf etti... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice`te forma giyen Lamine Diaby-Fadiga`nın takım arkadaşı Kasper Dolberg`in saatini çaldığını itiraf etmesi şok etkisi yarattı. İlgili Haberi Oku

Lamine Diaby Fadiga, yaptığı hareketin bir gerekçesi olmadığını, Dolberg’in başarısını kıskanmasından kaynaklandığını da paylaşımına ekledi.