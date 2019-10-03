SON DAKİKA Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’ndaki rakibi belli oldu

Futbolda Türkiye Kupası’nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Kupaya 4. turdan katılan Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

Fenerbahçe, rakibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim’de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek.

Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu-Antalyaspor

Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare

Bayburt Özel İdare-Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa

Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor

Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu

1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Vanspor-Sancaktepe

Kastamonuspor 1966-Anagold 24 Erzincanspor

Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü

İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe

Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor

Göztepe-Sivas Belediyespor

Payasspor-Manisaspor

Altay-Görelespor

Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor

Adanaspor-Diyarbekirspor

Kemerspor 2003-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor