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Uefa Avrupa Ligi

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Burak Yılmaz şoku! Wolverhampton maçı kadrosunda yok…

Son dakika gelişmesi... UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile karşılaşacak olan Burak Yılmaz'ın maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Trabzonspor maçında darbe alan ve açık yarası bulunan Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın'ın 11'de başlayacağı belirtildi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 3 Ekim 2019 13:18

Beşiktaş’ın 34 yaşındaki forveti Burak Yılmaz, İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynanacak maçın kadrosunda alınmadı.

Uzun süreli sakatlığının ardından Başakşehir maçıyla birlikte sahalara dönen ve takımının 1 puanı almasında büyük pay sahibi olan golcü oyuncu, sonraki hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında da forma giydi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın verdiği bilgiye göre; Trabzonspor maçında darbe alan ve açık yarası bulunan Burak Yılmaz’ı riske etmek istemeyen teknik direktörü Abdullah Avcı, Güven Yalçın’ı sahaya sürme kararı aldı.

Burak Yılmaz’ı dinlendirme kararı alan Abdullah Avcı’nın, tecrübeli futbolcuyu ligde oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına sakladığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Bratislava ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Siyah beyazlılar gruptaki ikinci maçında bu akşam Vodafone Park’ta Wolverhampton’ı konuk edecek. Mücadele saat 19:55’te başlayacak.

02 Ekim 2019 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: `Dünden itibaren...` Abdullah Avcı, Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da bu fırsatlardan bir tanesi. Önemli olan sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar dedi ve Dünden itibaren havanın daha iyiye gittiğini gözlemliyoruz, umarım bu yarına yansır diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:13 | 3 Ekim 2019
beşiktaş burak yılmaz Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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