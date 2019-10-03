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Olimpiyat Şampiyonu Adelina Sotnikova, falcı tarafından dolandırıldı!
Diğer Sporlar

Olimpiyat Şampiyonu Adelina Sotnikova, falcı tarafından dolandırıldı!

Olimpiyat şampiyonu Adelina Sotnikova, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi. Falcının, kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından dolandırıldığını anlayan Rus patenci, durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

3 Ekim 2019 18:08

Olimpiyat Şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı buldu. Sotnikova daha sonra Instagram üzerinden falcıyla iletişime geçti. Sotnikova´ya kendisini `Olga´ olarak tanıtan falcı kadın, Sotnikova´ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler verebileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının kendisine verdiği hesaba 2 Milyon Ruble (yaklaşık 171 bin TL) para transferi yaptı. Ancak, para transferinin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.

Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

Son güncelleme 19:56 | 3 Ekim 2019
Adelina Sotnikova
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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