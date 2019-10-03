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Oğuz Savaş, Beşiktaş Sompo Sigorta’da
Basketbol Süper Ligi

Oğuz Savaş, Beşiktaş Sompo Sigorta’da

Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli pota altı oyuncusu Oğuz Savaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Ekim 2019 17:31

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş’ı transfer etti.

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada 32 yaşındaki Oğuz Savaş ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen’de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt’ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor’da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2015’e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016’da Darüşşafaka Tekfen’in kadrosuna dahil oldu.

Son güncelleme 17:31 | 3 Ekim 2019
basketbol süper ligi Beşiktaş Sompo Sigorta Oğuz Savaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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