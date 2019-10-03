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Nuno Espirito Santo: Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı
Uefa Avrupa Ligi

Nuno Espirito Santo: Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı

Beşiktaş’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Wolverhampton’da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından yaptığı açıklamada taktiksel açıdan önemli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

3 Ekim 2019 23:17

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş'ı deplasmanda son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Wolverhampton'da Teknik Direktör Nuno Espirito Santo maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Santo, “Taktiksel açıdan önemli bir maç yaptık. Beşiktaş'a karşı zor bir atmosferde oynadık. İyi bir takım karşısında bugün sahada sabırla mücadele ettik. Son dakikalarda attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu gol bize büyük bir zafer kazandırdı. Elde ettiğimiz sonuçtan dolayı buradan mutlu ayrılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:17 | 3 Ekim 2019
beşiktaş Nuno Espirito Santo uefa avrupa ligi Wolverhampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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