Mesut Özil’e saldırı davasında itiraf

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac’a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti.

Londra’daki Snaresbrook Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmanın sanıklarından Smith, olay günü Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. İtirafın ardından hakim Sheelagh Canavan, sanık Smith’in 1 Kasım’da yapılacak sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

VİDEO | Arsenal`da Mesut Özil formayı aldı, kilit pasıyla büyüledi! Arsenal`ın deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 32. dakikasında Arsenal skoru 2-0`a getirirken golden önce Mesut Özil, asist öncesi pasa imza attı. Özil bu sezon Arsenal`da ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu. Maçta ilk yarının sonuna doğru bir tartışma yaşandı. İlgili Haberi Oku

BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ

Londra’da 25 Temmuz’da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal’in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nden geçen hafta yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover’ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.