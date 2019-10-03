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Madrid’i alt-üst ettiler! Soruşturma başlatıldı

Real Madrid'in sahasında Club Brugge'ü konuk ettiği karşılaşma öncesi olay çıkaran Belçikalı taraftarlar hakkında soruşturma başlatıldı.

SKOR DIŞ HABER 3 Ekim 2019 15:33

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın da yer aldığı A Grubu’nda Real Madrid, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. 2-2 biten mücadele Real Madrid için hayal kırıklığı yaratırken, Madrid sokaklarında olay çıkaran Belçikalı taraftarlar da benzer bir durumun yaşanmasına neden oldu.

Takımlarını desteklemek için Belçika’dan gelen Club Brugge taraftarları, rezalet olarak nitelendirilebilecek hareketlere imza attı. Sokak satıcılarının baş örtülerini çıkaran, bozuk para isteyen dilencilerin bardaklarına alkol döken, içtikleri içeceklerin parasını ödemeden dükkanlardan çıkan, evsizlerle dalga geçen Belçikalılar, deplasman taraftarlığının nasıl olmaması gerektiğinin adeta örneğini verdi.

Club Brugge, olay çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyururken, resmi sitesinden “Ne yazık ki, sosyal medyada, kendilerini bizim taraftarımız olarak adlandıran bazı kişilerin, şehir merkezinde saygısızca yaptıkları hareketleri gördük. Bu hareketleri kınıyor ve kendilerinin taraftarımız olacak değerde bulmuyoruz. Onlar için bu kulüpte yer yok” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 15:37 | 3 Ekim 2019
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