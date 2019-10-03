MAÇ ÖZETİ İZLE: Son dakikada iki puan! Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özeti

Medipol Başakşehir bugün Borussia Mönchengladbach’ ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi izleyemeyenler Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özetini araştırıyor. İşte maç özeti…
BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca’nın golüyle öne geçen Başakşehir, 90+1’de Patrick Herrmann’ın golüne engel olamayınca Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ İZLE