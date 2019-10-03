SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trabzon'da zorlu mücadele başladı!
MAÇ ÖZETİ İZLE: Son dakikada iki puan! Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özeti
Uefa Avrupa Ligi

MAÇ ÖZETİ İZLE: Son dakikada iki puan! Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özeti

Medipol Başakşehir bu akşam evinde Borussia Mönchengladbach ağırladı. Maça baskılı başlayan temsilcimiz ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarının başlarında Visca ile öne geçen Başakşehir, Borussia Mönchengladbach son dakika gölüne engel olamadı. İşte Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maç özeti...

3 Ekim 2019 21:51

Medipol Başakşehir bugün Borussia Mönchengladbach’ ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi izleyemeyenler Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özetini araştırıyor. İşte maç özeti…

BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca’nın golüyle öne geçen Başakşehir, 90+1’de Patrick Herrmann’ın golüne engel olamayınca Başakşehir sahadan beraberlikle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR MÖNCHENGLADBACH MAÇ ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 22:15 | 3 Ekim 2019
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maç özeti Medipol Başakşehir Mönchengladbach özet izle uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR