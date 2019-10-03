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Liverpool soğuk terler döktü! 7 gollü maçta Kırmızılar’ı Salah kurtardı! | UEFA Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi

Liverpool soğuk terler döktü! 7 gollü maçta Kırmızılar’ı Salah kurtardı! | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool Salzburg maçı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu. Jürgen Klopp'un öğrencileri 3-0 öne geçtiği maçta konuk ekibin skoru 3-3'e getirmesine engel olamadı. 69'da sahneye Mohamed Salah çıktı ve son sözü söyledi!

3 Ekim 2019 00:21

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en ilginç maçlarından birinde Liverpool, Salzburg’u konuk etti. Liverpool mutlak favori olduğu maçta 36 dakikada 3-0 öne geçti. Salzburg ise müthiş bir reaksiyon göstererek skoru 3-3 yaptı.

3-3’ten sonra devreye Mohamed Salah girdi ve skoru 4-3’e getirerek sonucu belirledi. Liverpool bu sonuçla 3 puana ulaştı. Salzburg’un da üç puanı bulunuyor. Maçta Liverpool’un gollerini 9’da Mane, 25’te Robertson ve 36 ile 69’da Salah’tan geldi. Salzburg’un sayılarını ise 39’da Hwang, 56’da Minamino ve 60’ta Haaland kaydetti.

Grubun diğer maçında Genk konuğu Napoli ile 0-0 berabere kaldı. Napoli 4 puanla lider. Salzburg ve Liverpool’un 3’er puanı bulunuyor. Sonuncu Genk’in ise 1 puanı var. 02 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Barcelona 2-1 Inter | UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları canlı skor takibi Barcelona Inter maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi`nde ikinci grup maçları dev bir kapışmaya sahne oldu. Barça, 1-0 geri düştüğü maçta konuğu Inter`i Suarez`in iki golüyle devirdi! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:21 | 3 Ekim 2019
liverpool Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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