Keşke biz de kafayı sıyırsaydık!

Keşke biz de kafayı sıyırsaydık!

Türkiye’de 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı “Bu bilişim… Fazla kafa yorarsan sıyırırsın” diyerek hükümetinin teknolojiye bakışını gözler önüne sermişti.

Oldukça konuşulan bu videoya uyduğu anlaşılan Türkiye’nin, o dönemden bu güne teknolojinin kullanımı konusunda, kat ettiği yol belli…

Bu tavsiyenin ulaşmadığı, muhtemelen mesafeden dolayı, bir ülkede insanlar teknoloji nedeniyle kafayı sıyırmış!

Bu ülkede çok uzun yıllar önce inşa edilmiş bir jimnastik salonu var. Salonun üst tarafı, jimnastik sporuna fazla ilgi olmadığı için kapatılmış ve konser alanına çevrilmiş.

Buradan hatırı sayılır bir gelir elde ediliyor. İhtiyaç olması durumunda ise yeniden jimnastik salonuna dönüştürülebiliyor.

Jimnastik salonunun bir de altında kalan ve odalardan oluşturulmuş bir de alanı var. ‘Bu alanı nasıl kullanalım’ diye kafa yoran ülke, teknolojiden kafayı sıyırmış! bir halde şaşırtıcı bir çözüm geliştiriyor.

Bir merdiven aşağıya indiğinizde dans, fitness, yoga derlerinin verildiği bir alan göze çarpıyor. İnsanlar, hocalar eşliğinde, ufak bir ücret karşılığı bu derslerden faydalanıyor.

Buraya kadar her şey normal…

Ancak biraz daha ilerlediğinizde ise karşınıza teknolinin nasıl kullanılması gerektiğine örnek yerler çıkıyor. Kafayı sıyırmış! birinin aklından çıkmış olabileceği de hemen anlaşılıyor.

Burada önce golf öğrenen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Teknolojinin de yardımı ile kapalı bir alanda, hiç ağaç kesmeye gerek duymadan golf derleri alınabiliyor.

Üstelik vuruşlarınız depolanıyor ve yaşadığınız gelişimin anlaşılması sağlanıyor. Eğitmenleriniz de programı bu depolanan verilere göre ayarlıyor.

Biraz daha ilerlediğinizde biraz daha şaşıyorsunuz. Burada da at biniciliği dersleri var. Gerçek bir atın tüm hareketleri, makete yüklenmiş. Sizin komutlarınıza atın vereceği tepkiler de eklenmiş.

Maketin üzerine çıkıyor ve gerçek bir ata biner gibi, hocanızın eşliğinde ders alıyorsunuz.

Böylece ne golf öğrenmek için ağaç kesilmesine, ne de binicilik dersleri için at kullanılmasına gerek kalıyor.

Bu jimnastik salonu 1988 Seul Olimpiyat Oyunları için inşa edilmiş. Yani Türkiye’den çok çok uzakta… Bu nedenle eski Ulaştırma Bakanı’nın söylediği sözler, oraya kadar ulaşmamış olabilir.

İnsanın teknoloji yardımı ile yaptıklarını görünce “Keşke biz de kafayı sıyırsaydık” diyesi geliyor.

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