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Karabağ maçında bayrak krizi! Sahaya giren drone ortalığı karıştırdı…
Dünyadan Futbol

Karabağ maçında bayrak krizi! Sahaya giren drone ortalığı karıştırdı…

UEFA Avrupa Ligi'nde Dudelange ile Karabağ arasında oynanan maçta Ermenistan’ın elindeki Dağlık Karabağ bölgesinin bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçurulmaya başlayınca Karabağlı oyuncular maçı bırakıp topu dikerek drone’u düşürmeye çalıştılar. Yaşanan kriz nedeniyle maça bir süre ara verildi.

SKOR DIŞ HABER 3 Ekim 2019 23:17

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda oynanan Dudelange-Karabağ maçında inanılmaz bir olay yaşandı… Mücadelenin 30. dakikasında Ermenistan'ın elindeki Dağlık Karabağ bölgesinin bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçmaya başladı.

Bunu gören Karabağlı oyuncular maçı bırakarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Orta sahada toplanan futbolcular maçın oynandığı topla havada uçan drone’u düşürmeye çalıştı.

Yaşanan olay nedeniyle maçın İskoç hakemi John Beaton bütün oyuncuları soyunma odasına göndererek maça ara verdi. Karabağ Lüksemburg ekibi Dudelange karşısında mücadeleyi 2-0 önde götürürken yaşanan kriz nedeniyle mücadeleye bir süre ara verildi. Yapılan görüşmelerin ardından maç kaldığı yerden tekrar başladı.

Son güncelleme 23:23 | 3 Ekim 2019
bayrak Dudelange Karabağ uefa avrupa ligi
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
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6 2 9
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