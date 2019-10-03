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İğrenç sözler… Greta’ya küfür eden antrenör kovuldu!
Diğer Ligler

İğrenç sözler… Greta’ya küfür eden antrenör kovuldu!

İklim aktivisti Greta Thunberg'in BM'de yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Greta'ya tepki gösterirken şok sözler sarf eden bir antrenörün işine derhal son verildi

SKOR DIŞ HABER 3 Ekim 2019 10:51

İsveçli İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı sert konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

Bu konuşmanın ardından İtalya Serie D takımı Grosseta’nın yardımcı antrenörü Tommaso Casalini, Thunberg’le ilgili kişisel Facebook hesabından iğrenç bir paylaşım yaptı. Casalini ‘Bu O*** 16 yaşında biri olarak bu işi yapabilecek yaşta’ yazınca ortalık karıştı.

Kısa sürede ülke gündemine oturan paylaşımın ardından görev yaptığı kulüpten yapılan açıklamada Casalini’nin işine derhal son verdiği duyuruldu. Casalini paylaşımıyla ilgili yeni bir paylaşım yaparak özür dilese de karar değişmedi.

Kulüp açıklamasında antrenörün paylaşımının Unione Sportiva Grosseto 1912 değerleriyle zıt olduğunun altı çizildi.

Son güncelleme 11:00 | 3 Ekim 2019
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