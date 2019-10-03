İğrenç sözler… Greta’ya küfür eden antrenör kovuldu!

İsveçli İklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı sert konuşmayla dünyanın gündemine oturmuştu.

Bu konuşmanın ardından İtalya Serie D takımı Grosseta’nın yardımcı antrenörü Tommaso Casalini, Thunberg’le ilgili kişisel Facebook hesabından iğrenç bir paylaşım yaptı. Casalini ‘Bu O*** 16 yaşında biri olarak bu işi yapabilecek yaşta’ yazınca ortalık karıştı.

Kısa sürede ülke gündemine oturan paylaşımın ardından görev yaptığı kulüpten yapılan açıklamada Casalini’nin işine derhal son verdiği duyuruldu. Casalini paylaşımıyla ilgili yeni bir paylaşım yaparak özür dilese de karar değişmedi.

Kulüp açıklamasında antrenörün paylaşımının Unione Sportiva Grosseto 1912 değerleriyle zıt olduğunun altı çizildi.