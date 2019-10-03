Futbol dünyası Etnospor Kültür Festivali’ne katıldı! Emre Belözoğlu, Falcao, Muriqi, Muslera…

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 4.’sü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldız futbolcular, ok attı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalin ilk gün etkinliklerine, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Vedat Muric de katıldı.

İlk olarak okçuluk alanına gelen Emre ve Muric, izdiham karşısında zor anlar yaşadı ve görevliler eşliğinde alandan uzaklaştırıldı. Galatasaraylı futbolcular Falcao ve Muslera ile kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da okçuluk alanına ulaştı. Araçlarından inen Muslera ve Falcao da yoğun ilginin izdihama dönüşmesiyle geri dönmek istedi. Abdurrahim Albayrak’ın ikna etmesiyle iki oyuncu güçlükle de olsa okçuluk alanına girebildi.

İki takımın oyuncuları, okçuluk alanında bir araya geldi. İzdihamdan dolayı kısa süre alanda kalan oyuncular, ok attıktan sonra alandan ayrıldı.

Oyuncuların alandan ayrılması sırasında yaşanan izdiham nedeniyle futbolcular golf arabasına bindirilmek zorunda kaldı. Bu sırada yoğun ilgiden dolayı araç bir süre hareket etmekte zorlandı.

Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ile Gökhan İnler ise atlı spor gösterilerini izledi.

Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de festivalin ilk gün etkinliklerine katıldı.

FALCAO VE VEDAT MURIQI OK ATTILAR

Festivalin en renkli davetlileri Fenerbahçeli Vedat Muriqi ve Galatasaraylı Falcao oldu. Muriqi, kaptanı Emre Belözoğlu ile festivale gelirken , Falcao ise kaptanı Muslera ile katıldı. İki futbolcunun ok atışları büyük bir dikkatle izlendi.

BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULAR ORGANİZASYONA DESTEK VERDİ

Etnospor Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Borussia Mönchengladbach’ı konuk eden olan Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI ve ARJANTİN’İN “PATO” OYUNU DA BU FESTİVALDE

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin’in geleneksel spor dalı ‘pato’nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.