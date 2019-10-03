FIFA’nın eski başkan yardımcısına ağır ceza! Yine yolsuzluk, yine rüşvet…

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo’ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo’ya FIFA’nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.

Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo’nun, Kupa Amerika’nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.

Figueredo, 2015’ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

PLATINI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası organizasyonunun 2022’de Katar’a verilmesiyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Eski Fransız futbolcunun, 2022 Dünya Kupası'nın “rüşvet kaşılığında” Katar’a verilmesinde önemli rol oynadığı iddia ediliyor. “Kamu görevlisi olmadan aktif ve pasif rüşvette karışmakla” suçlanan Platini, Fransız polisinin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OCLCIFF) tarafından sorgulandı.

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FIFA’NIN SORUŞTURMASINDA AKLANMIŞTI

2007 yılında UEFA başkanlığına seçilen Michel Platini 2015 yılına kadar bu görevi yürüttü. Ancak FIFA Etik Komitesi tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle 2015 yılında görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

FIFA, Platini’nin 2011’deki başkanlık seçimlerinde Sepp Blatter’i desteklemesi karşılığında rüşvet aldığı iddialarının ardından Blatter ve Paltini’ye sekizer yıl futboldan men cezası vermişti.

Ancak Mayıs 2018'de Platini söz konusu soruşturmada İsviçre yargısı tarafından aklanmıştı.

BLATTER’E 8 YIL, PLATINI’YE 4 YIL MEN

FIFA Etik Komitesi, UEFA Başkanı Michel Platini’nin, FIFA Başkanı Sepp Blatter’den danışmanlık adı altında aldığı 1.3 milyon sterlinlik ödemeyi ‘Hiçbir yasal dayanağı olmadığı’ gerekçesiyle usulsüz bulduğu için ikiliyi futboldan 8 yıl men etmişti.

Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter’e 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini’nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti.

CAS, Platini’nin cezasını 4 yıla düşürürken, Fransız futbol adamı bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmuştu. İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini’nin cezasına yaptığı itirazı ise reddetmişti.

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YİNE GÜNEY AMERİKA YİNE FIFA

2017 yılında ise yine FIFA’da gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmasında, Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yöneticilerinden Jose Maria Marin ve eski FIFA Başkan Yardımcısı ve Güney Amerika Futbol Federasyonu Başkanı Juan Angel Napout kara para aklama, para transferi sahtekarlığı ve şantaj yoluyla menfaat temin etme gibi suçlardan mahkum edildi.

BİR YOLSUZLUK DA 2015’TE

2015 yılının Mayıs ayı sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan yolsuzluk davası kapsamında FIFA’nın üst düzey yedi yöneticisi İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

İsviçre Başsavcılığı tarafından FIFA'ya başlatılan soruşturma sebebiyle, 5. kez FIFA Başkanı seçilen Sepp Blatter istifa etmiş, UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ın da arasında bulunduğu bazı önemli isimler görevinden alınarak hak mahrumiyeti cezalarına çarptırılmıştı.